Ponte e Piá estão longe do acordo De folga na rodada do Campeonato Brasileiro, depois que a CBF adiou o jogo com o Goiás para o dia 30 de julho, a Ponte Preta aproveita para colocar acertar algumas questões pendentes. O meia Piá, afastado do time por contusão, demonstrou interesse em retornar o mais rápido possível, mas antes exige que o clube renove seu contrato que vence na segunda-feira. O acordo não é tão fácil. O jogador de 29 anos aceita baixar o valor mensal de R$ 80 mil, o salário mais alto do clube, mas antes quer receber os atrasados, que incluem 11 meses de direito de imagem e mais um mês de salário. "Entendo a situação do clube, mas também preciso ver meu lado", avisou Piá, que passou por três cirurgias nos joelhos no último ano