Ponte e Portuguesa em busca da reação Ponte Preta e Portuguesa se enfrentam nesta sexta-feira, às 20h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, com o mesmo objetivo. Os dois ainda buscam a primeira vitória no Campeonato Paulista, para tentar sair da zona de rebaixamento. Após quatro rodadas disputadas, a Ponte soma apenas 1 ponto, ocupando o 18º lugar, e vai estrear o técnico Vadão, no lugar de Nenê Santana. Já a Portuguesa, com 2 pontos, está na 17ª posição, o que ameaça o cargo do treinador Zé Teodoro. Vadão volta a comandar a Ponte, depois de ficar 14 meses no clube entre as temporadas de 2001 e 2002. Mas, dessa vez, encontrou uma situação complicada. Sua primeira medida foi sair do 3-5-2 e armar o time no 4-4-2. Para isso, Vadão recuou Galeano para o meio da defesa, com a saída de Rafael Santos. No meio-de-campo, confirmou os volantes Éverton e Romeu ao lado dos meias Harison e Caio, que foi destaque na última Copa São Paulo de Juniores. E no ataque, jogam Roberto Santos e Kahê. Na Portuguesa, Zé Teodoro já corre risco de demissão. "Empatamos os últimos dois jogos e poderíamos até ter vencido. E mesmo nos jogos que perdemos, o time se comportou bem se levarmos em consideração o pouco tempo de trabalho", explicou o treinador. Para reagir, Zé Teodoro fez mudanças no time. Na defesa, sai Nenê para a entrada de Rafael Costa. E no meio-de-campo, o meia Wilton Goiano, que estava suspenso, retorna na vaga de Rodriguinho.