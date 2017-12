Ponte e S. Caetano tentam manter sonho A 40ª rodada do Campeonato Brasileiro será marcada por um confronto entre dois clubes paulistas que brigam pelas primeiras posições na temporada. A Ponte Preta, com 58 pontos, ocupa a nona posição e mantém o firme objetivo de garantir uma vaga na Copa Sul-Americana. O São Caetano, quinto colocado com 65 pontos, tem maiores ambições, como brigar pelo título ou garantir uma vaga na Copa Libertadores de 2005. O time campineiro voltou ao ritmo mantido desde o início da competição, tanto que não perde há três jogos. Seu ataque também apresentou melhora, marcando cinco gols nos últimos dois jogos. Mesmo assim, continua sendo o ponto fraco do time que não quer desperdiçar a chance de somar pontos em casa. "Nunca saímos das dez primeiras posições, mas precisamos somar pontos todas as rodadas para atingir nosso objetivo", diz o técnico Nenê Santana que completará seu 20º jogo no comando do time. "O São Caetano é um time de habilidade, perigoso, que marca muito e estou prevendo muitas dificuldades", disse Santana sobre o adversário. Do lado do São Caetano continua a incerteza sob a reação do time após a traumática morte do zagueiro Serginho, há dez dias. Os jogadores, aos poucos, voltam ao ritmo normal de treinamento e o técnico Péricles Chamusca acha que o Azulão pode recuperar sua disposição, com força na marcação e eficiência no contra-ataque. "O maior problema foi mesmo aquele reinício de jogo contra o São Paulo. Mas o time reagiu lá mesmo no Morumbi e pode voltar a vencer em Campinas", garante o técnico. Ele também acha fundame ntal manter o respeito com o adversário, que atuará em casa, terá o apoio de sua torcida e tem se mantido entre os primeiros colocados da competição. "Trata-se de um time guerreiro, que cresce muito em casa. Então, todo cuidado será pouco". Os times - Na Ponte Preta, o técnico Nenê Santana fez questão de não mexer no esquema 4-4-2. Segundo ele, "o grupo se encaixou bem deste jeito dentro do que armamos para o time", argumenta. Ele também queria mudar o mínimo possível o time, mas acabo u alterando duas peças. Uma delas, por necessidade, porque o meia Júlio César recebeu o terceiro cartão amarelo no empate de 2 a 2 com o Vasco da Gama, em São Januário. Dois jogadores brigam por sua vaga: Vander ou Danilo. Na defesa, após cumprir suspens ão automática, Gustavo volta no lugar de Luís Carlos. Já o São Caetano vai manter o esquema 3-5-2 e também sofreu algumas mudanças. Na defesa, Gustavo volta após cumprir automática, havendo ainda uma dúvida para o terceiro homem que pode ser Marco Aurélio ou Paulo Miranda. O volante Marcelo Mattos também retor na após suspensão, enquanto no ataque Fernando Baiano ganhou a preferência sobre Warley para substituir Fabrício Carvalho, artilheiro do time com 14 gols e que cumpre suspensão por três cartões amarelos.