Ponte e São Caetano empatam sem gols Ainda não foi desta vez que a Ponte Preta conseguiu sua primeira vitória em jogos oficiais contra o São Caetano. Os dois times empataram sem gols, neste sábado à tarde, no estádio Moisés Lucarelli, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Ponte agora tem 10 pontos, na 21ª posição. O São Caetano soma 15 pontos, depois de chegar ao sexto empate e continuar sem vencer fora de casa. Este foi o sétimo confronto entre os dois times e o resultado foi justo, apesar do domínio da equipe do ABC, que se mantém na frente nos confrontos, com três vitórias e quatro empates. O São Caetano, outra vez, entrou em campo totalmente modificado. Desta vez, não só por conta das invenções do técnico Mário Sérgio, mas por várias contusões. O zagueiro Dininho foi vetado nos vestiários e o time iniciou o jogo com sua dupla de zagueiros reserva, formada por Tiago e Gustavo. No ataque, nenhum especialista: os meias Marcinho e Matheus. Fortalecido no meio campo com três volantes, o São Caetano dominou todo o primeiro tempo e criou inúmeras chances de gol, deixando o goleiro Alexandre Negri como o melhor jogador em campo. Ele fez, pelo menos, cinco boas defesas garantindo o empate sem gols. A Ponte, tímida, não teve velocidade e não ameaçou o goleiro Silvio Luiz. No intervalo, Mário Sérgio lamentou a falta de gols: "Criamos boas chances e poderíamos ter saído na frente. Depois faz falta...". Nos vestiários, Abel Braga deu uma bronca no time que demorou 18 minutos para voltar a campo. Mas a dura não adiantou, restando ao técnico promover mudanças. Vaguinho e Luizinho Viera substituíram, respectivamente, Ronildo e Adrianinho. Depois ainda tirou o experiente atacante Sérgio Alves para a entrada de Godói, de apenas 18 anos. As mudanças também não surtiram efeito na parte ofensiva. A marcação, porém, melhorou com o novo posicionamento no meio de campo. Mesmo assim, a grande chance de gol foi do São Caetano com Marco Aurélio, aos 13 minutos, aparecendo livre na frente de Alexandre Negri que espalmou a bola para a lateral. Aos 41 minutos, Marco Aurélio foi expulso por atingir Luizinho Vieira sem bola. Ficha Técnica Ponte Preta - Alexandre Negri; Marquinhos, Gabriel, Rafael Santos e Ronildo (Vaguinho); Roberto, Romeu, Adrianinho (Luizinho Vieira) e Jean; Sérgio Alves (Godói) e Fabrício Carvalho. Técnico: Abel Braga. São Caetano - Silvio Luiz; Marcelo Mattos, Tiago (Mineiro), Gustavo e Marlon (Jales); Marco Aurélio, Ramalho, Fábio Santos e Capixaba; Marcinho e Matheus (Gabriel). Técnico: Mário Sérgio. Cartão amarelo: Fabrício Carvalho, Roberto, Matheus e Luizinho Vieira, Godói. Cartão vermelho: Marco Aurélio. Renda: R$ 25.576,00 Público: 2.806 pagante Árbitro: Anselmo da Costa (SP) Local: Estádio Moisés Lucarelli