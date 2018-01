Ponte e Vitória empatam em Campinas A Ponte Preta continua vivendo seu martírio no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Ao empatar, por 1 a 1, com o Vitória, neste sábado à tarde, o time campineiro completou 105 dias sem vitória diante de sua torcida. O pior é que se mantém perto da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, com 44 pontos, em 18º lugar. O Vitória, que deixou a cidade satisfeito com o resultado, está com 52 pontos. A torcida ponte-pretana está preocupada porque não há perspectiva de melhora. O time tem a pior campanha no returno: em 16 jogos, somou duas vitórias, seis empates e oito derrotas. A Ponte foi muito confusa no primeiro tempo, não se adaptando ao esquema 3-5-2 armado pelo técnico Abel Braga. O Vitória manteve a esperada proposta de se defender para explorar os contra-ataques e teve sua missão facilitada aos 12 minutos, quando Dudu Cearense abriu o placar desviando de cabeça uma cobrança de escanteio. O gol deixou os jogadores campineiros nervosos, acumulando erros nos passes e não criando chances para empatar. No intervalo, Abel resolveu arriscar tudo ao promover três substituições. Entraram Vaguinho, Lucas e Adrianinho para as saídas de Rafael Santos, Romeu e Luizinho Vieira. Além disso, deu ordem para o time encurralar o adversário em seu campo defensivo. As mudanças deram certo. Aos seis minutos, saiu o empate com um golaço de Lucas, de bicicleta. A jogada começou com o cruzamento de Marquinhos para Gigena, que ganhou de dois zagueiros e tocou para Lucas. Ele ajeitou a bola e arriscou a bicicleta. Depois disso, a Ponte ainda tentou o desempate, mas não conseguiu criar chances. O Vitória, satisfeito com o empate, preferiu se defender. A partir dos 34 minutos, a Ponte ficou com um a menos devido à saída do volante Roberto, que bateu a cabeça numa jogada acidental com um adversário. Ele deixou o campo de maca, sendo encaminhado para o Hospital Beneficência Portuguesa, onde permanecerá 48 horas em observação. Na 40ª rodada, a Ponte Preta vai enfrentar o Fluminense, dia 1º de novembro, no Maracanã. No domingo, dia 2, o Vitória recebe, no Barradão, o Goiás.