Ponte efetiva Sérgio Guedes no time principal e dispensa 14

A diretoria da Ponte Preta anunciou nesta quarta-feira a efetivação de Sérgio Guedes, que trabalhou na equipe sub-20 durante o ano e comandou a equipe interinamente na vitória por 1 a 0 sobre o Remo, no sábado, na última rodada da Série B. "Estamos efetivando um profissional competente, que conhece a filosofia da Ponte Preta e sabe exatamente o que queremos e do que precisamos. O Sergio tem toda a nossa confiança e temos certeza de que fará um ótimo trabalho. Ele foi revelado aqui, conhece a história do time, é uma pessoa que respira Ponte Preta", elogiou Sebastião Arcanjo, diretor de futebol. O técnico, por sua vez, espera retribuir a confiança e promete promover a integração com as categorias de base. "Considero uma ótima oportunidade e pretendo fazer o melhor possível para realizar um trabalho bacana. Conheço a história da Ponte, me considero capaz e pretendo formar uma equipe que trabalhe em prol do time", diz. Rui Palomo, preparador físico do sub-20, fará parte da comissão técnica de Guedes, assim como Everaldo Pierrote, que será assistente técnico de Sergio. E Flamarion Nunes deve assumir o time sub-20. Dispensas A esperada lista de liberados saiu também nesta quinta-feira. Dela fazem parte o goleiro Vitor, os alas Fernando e Alex Silva, os zagueiros Emerson, Zacarias e Anderson, os volantes Pingo, João Marcos e Alê, os meias Márcio Guerreiro e Michael e os atacantes Michel Simplício, Léo Mineiro e Beto. A diretoria já havia sido anunciado o empréstimo de Rafael Fusca ao XV de Piracicaba e também a impossibilidade de negociar a renovação com Alex Terra. O artilheiro do time na Série B, com 19 gols, alega ter outras propostas mais vantajosas e já manifestou o desejo de trocar de clube.