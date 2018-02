Ponte: elenco lamenta morte de torcedor Os jogadores da Ponte Preta vão enfrentar o São Paulo, nesta quarta-feira, às 21h50, no estádio Moisés Lucarelli, contagiados pela trágica morte de Conde, torcedor da Torcida Jovem, ocorrida na manhã de segunda-feira. Há preocupação com o clima de tensão existente entre os torcedores e a direção do clube preferiu orientar seus jogadores para que não tragam seus familiares para ver este jogo considerado de risco. ?Como profissional, só lamento ter que comentar a morte de um torcedor. Como pai de família, não traria meu filho para ver este jogo?, afirmou o goleiro Lauro, simbolizando bem o que pensam seus companheiros. ?É duro você estar no campo e saber que está havendo uma briga na arquibancada e que lá pode estar sua esposa ou alguém da família?, completa o zagueiro Thiago Matias. O técnico Estevam Soares sentiu o clima pesado. Por isso mesmo, preferiu comandar apenas um recreativo na manhã desta terça, no gramado do Moisés Lucarelli. ?Falei muito com os jogadores para que se concentrem apenas no que vai acontecer dentro de campo?, explicou o técnico, preocupado com a posição do clube na tabela de classificação - com 41 pontos, em 12.º lugar. ?Vamos jogar um jogo que já ganhamos?, voltou a lamentar. Com relação ao time, que perdeu seus últimos dois jogos - para São Paulo e São Caetano -, a ordem é buscar a reabilitação. Em princípio, a equipe deve adotar um esquema tático defensivo, dentro do 3-6-1 já utilizado na semana passada, no Morumbi. A volta do zagueiro Preto, após suspensão, deixou o técnico em condições de escalá-lo ao lado de Galeano e Thiago Matias e de reforçar o setor defensivo, que falhou em momentos decisivos no domingo. A entrada de um zagueiro deve significar a saída de um atacante - Evando. O ataque só deve ter Zé Carlos, uma vez que Tico foi novamente vetado pelo departamento médico. O volante Everton e o lateral-direito Luciano Baiano também estão fora. O lateral Rissut vai cumprir suspensão ainda referente ao jogo realizado no dia 2 de julho e, por isso, Iran continua na posição.