Ponte em cima do desespero do Grêmio O fato de jogar no acanhado Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS), no próximo sábado, contra o Grêmio, não intimida os jogadores Ponte Preta. Eles pretendem usar os torcedores locais a seu favor, pois o time gaúcho é lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas 35 pontos, e só vai evitar o rebaixamento com uma vitória. A idéia é tirar proveito do desespero do adversário. "A situação deles é complicada, por isso, se conseguirmos segurar a pressão no início, com certeza, seus torcedores vão ficar contra o próprio time", acredita o volante e capitão Marcus Vinícius. Diante deste prognóstico, a Ponte vai ao sul com o objetivo de vencer para continuar na briga pela Copa Sul-Americana. Se o Brasileiro terminasse agora, o time de Campinas estaria classificado, já que ocupa a nona posição com 58 pontos. "Temos um objetivo bem traçado. Estamos trabalhando em cima disso, por isso vamos a Pelotas em busca dos três pontos", assegurou o técnico Nenê Santana. Para esta partida, o treinador não poderá contar com os volantes Romeu e Ricardo Conceição, ambos suspensos. Em contrapartida, o meia-atacante Júlio César retorna após cumprir a automática. A outra vaga no meio campo deve ficar com Ângelo. Falta apenas a definição com relação à lateral-esquerda. Luciano Baiano, que vem atuando improvisado na posição pode dar lugar a Bill, que está recuperado de contusão. Dispensados - Na manhã desta quarta-feira, a diretoria ponte-pretana anunciou as dispensas dos meio-campistas Kléber e Leandro Moreno. Kléber jogava no Gama e chegou no início do ano indicado pelo técnico Estevam Soares. Teve algumas chances no Paulistão, mas não se firmou no time devido a contusões. Já Leandro Moreno sequer foi aproveitado no time principal. O elenco ponte-pretano ainda continua inchado, com 42 jogadores profissionais, e as dispensas só não são feitas imediatamente por falta de recursos financeiros para pagar as indenizações.