Ponte, em crise, libera 2 jogadores Sem dinheiro em caixa, com salários atrasados e preocupado com o futuro a Ponte Preta está reduzindo seu elenco de profissionais. Nesta quarta-feira, a direção confirmou a liberação do meio-campo Dionísio para o Vitória-BA e o empréstimo do meia Hernani para o Goiás. Os valores envolvidos nas transações não foram revelados, mesmo porque os negócios foram realizados justamente para acomodar uma situação constrangedora: o atraso de salários. Recentemente, Dionísio conseguiu uma liminar na Justiça do Trabalho para se transferir para o clube que quisesse. O Vitória já tinha a prioridade e as partes chegaram a um acordo. Quanto a Hernani, revelado pelo Atlético-MG e com boas passagens pela Portuguesa, ele nunca se firmou como titular. Agora terá uma chance no Goiás, dirigido por Nelsinho Baptista. A Ponte Preta está numa situação complicada no Campeonato Paulista da Série A1. Só tem três pontos em três jogos no equilibrado Grupo 1. Seu próximo jogo será diante do União Barbarense, domingo, em Santa Bárbara d?Oeste.