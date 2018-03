Ponte em Jarinu e com novo atacante A Ponte Preta apresentou mais uma novidade no time que viajou nesta segunda-feira para Jarinu, onde realiza a inter-temporada em preparação para a disputa do Campeonato Brasileiro. Flávio Guilherme vai reforçar o ataque do time campineiro, que enfrentará o Corinthians na abertura do Campeonato Brasileiro, dia 21, em Campinas. Flávio Guilherme, de 24 anos, começou a carreira no Paraná Clube, passou pelo Vitória, onde foi artilheiro baiano, em 2001, e estava treinando no Iraty-PR. Ele se apresentou pela manhã no Majestoso e à tarde se juntou ao grupo. Pela primeira vez o técnico Estevam Soares pôde reunir todos os reforços. Antes do embarque, o lateral Alexandre e o meia Vander, contratados ao Santo André, se reuniram ao elenco. Antes deles já tinham sido contratados o zagueiro Gustavo, do Goiás, o meia Terrão, do Juventus, e o atacante Macedo. A diretoria ainda negocia com três jogadores: o zagueiro Accioly, ex-Bahia, Zezé, lateral do Rio branco de Andradas-MG e o volante Flávio, do Palmeiras e que ano passado defendeu o Internacional-RS. Na tarde desta segunda-feira, aconteceu o primeiro treino técnico e tático. Até o final de semana, acontecerão treinamentos em dois períodos. O time realiza um jogo-treino no sábado, antes do retorno a Campinas. O adversário ainda não está definido.