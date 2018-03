Ponte empresta goleiro ao Cruzeiro A diretoria da Ponte Preta confirmou, nesta sexta-feira, o empréstimo do goleiro Alexandre Fávaro para o Cruzeiro-MG. O jogador deverá seguir para Belo Horizonte no começo da próxima semana para assinar contrato e iniciar os treinamentos. Alexandre tem apenas 23 anos e foi titular da Ponte nas temporadas 99 e 2000, quando chegou a defender a seleção brasileira olímpica. No começo deste ano, ele foi emprestado ao América, de São José do Rio Preto, que disputou o Campeonato Paulista. A indicação do goleiro foi feita por Marco Aurélio, que lançou o jogador no time campineiro. O clube mineiro ainda tem intenção de levar o volante Mineiro para a Toca da Raposa. Segundo informações da própria diretoria da Ponte, o jogador não sai de forma alguma do Majestoso, pelo menos, até o fim do ano. Ele seguiu, nesta quinta-feira, com o restante do grupo para Jarinu, onde o elenco fará a pré-temporada. Depois de perder jogo-treino para o Santos, por 2 a 1, de virada, a Ponte fará, na próxima semana, mais dois amistosos. No dia 2 de agosto enfrenta a Portuguesa e, no dia 4, o Jundiaí. As duas partidas serão disputadas em Jarinu.