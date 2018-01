Ponte encara ?decisão? no Maracanã Para a Ponte Preta o jogo com o Fluminense, neste sábado à tarde, às 18 horas, no Maracanã, é encarado como uma verdadeira decisão. Com péssimas campanhas na competição, os dois times precisam vencer para deixar as últimas posições e tentar escapar do rebaixamento à Série B de 2004. A Ponte ocupa a 19ª posição, com 42 pontos, dois pontos e duas posições à frente de seu adversário. Além da necessidade da vitória, a Ponte tenta quebrar alguns tabus negativos. O mais complicado será vencer no Maracanã, estádio onde os campineiros jamais conseguiram vencer. Até hoje a Ponte só conseguiu vencer o Fluminense por duas vezes, ambas no estádio Moisés Lucarelli. A primeira foi em um amistoso em 1957, que terminou em 2 a 0. O segundo foi neste ano, no primeiro turno do Brasileirão, quando a Ponte goleou por 3 a 0. Além disso, o retrospecto entre as duas equipes é amplamente favorável aos cariocas. Em jogos, a Ponte venceu duas, perdeu sete e ainda houve um empate. O time campineiro marcou 14 gols e sofreu 23. Mesmo com os problemas, o técnico Abel Braga garante que sua preocupação é com o atual momento vivido pelo clube. Em um jogo em que precisa da vitória a todo custo, o treinador não poderá contar com o volante e capitão Roberto, jogador mais regular do ti me durante toda a temporada. Para seu lugar o escolhido foi o meia Piá, que volta ao time após cumprir suspensão. Além dele o zagueiro Gerson também retorna pelo mesmo motivo e Adrianinho ganhou a camisa de Luizinho Vieira no meio campo. "Atingimos um estágio que temos que ganhar, não importa onde. Se nunca ganhamos no Maracanã, esta pode ser uma boa hora", disse Abel, acreditando em um bom resultado no Rio de Janeiro.