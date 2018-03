Ponte encara São Paulo com garotada Se a Ponte Preta já sofre com o reduzido elenco neste Campeonato Brasileiro, para enfrentar o embalado São Paulo nesta quinta-feira, às 20h30, no Morumbi, o técnico Abel Braga terá que colocar em campo um time ainda mais jovem do que aquele que já vem utilizando na competição. O zagueiro Gerson foi expulso de campo contra o Coritiba no último domingo e é desfalque certo. Além dele, Gabriel se apresentou à Seleção Brasileira Sub-20 que disputará os Jogos Sulamericanos e também não enfrenta o vice-líder do Brasileirão. Rafael Santos (18 anos) e Luís Carlos (22), os dois reservas, já estão confirmados por Abel, que ainda terá Marquinhos (20) e Alan (21) nas laterais. "São jogadores jovens, mas que estão prontos para entrar e ajudar a Ponte Preta. Sabemos da força do São Paulo, mas não podemos ter medo jamais", explicou Rafael Santos, que também já teve chances de atuar pela Seleção Brasileira Sub-20. Outro problema a ser enfrentado pelo treinador será a ingrata tabela. Depois de enfrentar o São Paulo na quinta-feira, no Morumbi, o time de Campinas joga fora de casa também contra Fortaleza e Goiás, dois times que também lutam contra o rebaixamento. Há ainda outro problema: um longo tabu. A Ponte não vence o são Paulo no Morumbi desde 1981.