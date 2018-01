Ponte enfrenta São Caetano sem os laterais O técnico da Ponte Preta, Abel Braga, terá que quebrar a cabeça durante a semana para escalar o time que no sábado enfrenta o São Caetano, no ABC Paulista, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem poder contar com o lateral-direito Marquinhos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o treinador pode perder também o lateral-esquerdo Alan. O jogador deixou o campo no domingo, contra o Vasco, reclamando de fortes dores no joelho direito e será melhor avaliado durante a semana. Para a direita o substituto natural é Carlos Alexandre. Na esquerda o treinador tem a dúvida entre a entrada do zagueiro Rafael Santos, de Ronildo, que seria recuado do meio campo, ou a entrada de Nenê, que seria improvisado na posição. Além deles o goleiro Lauro também passou a ser dúvida contra o São Caetano. O jogador sentiu uma contusão no joelho direito no lance em que originou o primeiro gol do Vasco. Caso seja vetado, Alexandre Negri, que perdeu a vaga de titular após defender a Seleção Brasileira Sub-23 na Copa Ouro. Certo mesmo será a volta do atacante argentino Darío Gigena ao banco de reservas. O jogador, que vem entrando no decorrer da partidas e já marcou três gols, segue apenas como opção para o segundo tempo.