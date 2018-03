Ponte enfrenta tabu contra São Caetano A Ponte Preta entra em campo no próximo sábado, às 16 horas, para enfrentar o São Caetano no estádio Moisés Lucarelli, com um duplo pensamento: a reabilitação no Campeonato Brasileiro após a derrota para o Vasco da Gama, por 1 a 0,e quebrar um tabu de nunca ter vencido o time do ABC em competições oficiais. Desde 1995, quando se enfrentaram pela primeira vez no Campeonato Paulista, os dois times jogaram seis vezes, com três vitórias do São Caetano e três empates. Curiosamente, o time do técnico Mário Sérgio venceu os três últimos encontros e todos eles em Campinas. Antes, porém, Ponte e Preta e São Caetano se enfrentaram em outras duas oportunidades. Em 1993, o time campineiro venceu uma e perdeu outra em um torneio seletivo do Campeonato Paulista. Para buscar a vitória, o técnico Abel Braga já confirmou duas mudanças. Sem poder contar com o zagueiro Gerson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o jovem Rafael Santos será o seu substituto. No ataque Fabrício Carvalho volta em lugar de Jean após ficar fora do jogo contra o Vasco por estar suspenso.