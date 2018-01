Ponte escala 29º jogador na temporada Quando a Ponte Preta entrar em campo para enfrentar o Juventude-RS, domingo, às 16 horas, no estádio Moisés Lucarelli, o torcedor pontepretano estará conhecendo o 29º jogador a vestir a camisa do time em 2003. O lateral-direito Mantena, contratado junto à Internacional, de Limeira, será a maior novidade do técnico Abel Braga para a segunda partida da Ponte no Campeonato Brasileiro. Com a dispensa de Daniel e a ida de Luciano Baiano para o Flamengo, o treinador teve que recorrer a Carlos Alexandre na estréia diante do Inter. O jogador, mesmo voltando de cirurgia na região pubiana, não chegou a comprometer, mas Abel preferiu dar mais experiência ao time com a entrada do jogador revelado pelo Bahia. "Como todo jogador que disputa sua primeira partida, eu também estou um pouco nervoso. Mas acredito que vou receber o apoio da torcida e, quando começar o jogo, tudo isso vai passar", afirmou Mantena que disputou o Paulistão pela rebaixada Internacional de Limeira. Este alto número de jogadores deve aumentar ainda mais no decorrer da competição. Isso porque o meia atacante Riva e o volante Reginaldo Vital contratados para o Brasileirão, devem fazer suas estréias nas próximas rodadas. Em 13 jogos disputados em 2003, o atacante Sérgio Alves e o zagueiro Rodrigo são os que mais atuaram, com 12 participações. Adrianinho, com 11, vem logo atrás.