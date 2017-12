Ponte escala Angelo para marcar Tevez Na véspera de um jogo decisivo do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta também encerrou neste sábado cedo, no Majestoso, seus preparativos para enfrentar o Corinthians num clima de confiança para surpreender 70 mil corintianos, neste domingo, no Morumbi. O técnico interino Nenê Santana, mais uma vez chamado para apagar incêndio, quer seu time jogando "com raiva, mas de forma inteligente" e já determinou que o volante Ângelo será o encarregado de marcar individualmente a Carlitos Tevez, considerado o melhor jogador da temporada. "Todo este clima e expectativa criada neste jogo, que pode definir o titulo para o Corinthians, serviu para motivar nosso elenco. É preciso jogar com muita raiva, mas isso significa vontade. É preciso ter inteligência e não sair dando pancada para todo lado", diz o técnico Nenê Santana, que garante já ter superado a crise provocada no time no começo da semana com a demissão do técnico Estevam Soares, vítima da goleada sofrida para o Palmeiras, por 6 a 2. E também a pressão sofrida após a hipótese levantada pela diretoria em poupar alguns jogadores para o jogo final diante do Brasiliense, em Campinas. Marcação e dúvidas - Ângelo, que tem fôlego de gato, terá a incumbência de atuar como um cão perdigueiro atrás de Tevez. "Não dá para marcar todo o time deles, porque daí sobra muito espaço", justifica o técnico, dizendo que fora esta exceção o time vai "marcar por zona e jogar compacto, atacando e defendendo em bloco". Existem ainda duas dúvidas no time. Na lateral direita, Rissut é considerado mais ofensivo e pode perder a vaga para Luciano Baiano, que sabe marcar melhor e tem velocidade para ser explorada nos contra-ataques e também na recuperação. "Além disso, o Corinthians joga muito por este setor esquerdo ofensivo, com o Rosinei e o Nilmar sempre caindo deste lado" alerta o técnico. No meio de campo, também existe a dúvida pelo aproveitamento do experiente Piá, que toca mais a bola, ou de Rafael Ueta, mais útil na marcação. Um deles deve começar e outro deve terminar jogando. A responsabilidade deste jogo, segundo Santana, será igual para os dois times. O Corinthians, na briga pelo título, e a Ponte na sua luta contra o rebaixamento, com 47 pontos e dependendo ainda de mais três pontos. "Todos nossos jogadores sabem que ser rebaixado é deixar uma marca negativa na carreira", lembra. A situação também é diferente para o próprio técnico, que já assumiu o time em três vezes anteriores mas em boas condições. "Será um desafio, porque desta vez a luta é para fugir lá debaixo", afirma o técnico, demonstrando muito amadurecimento. As suas estréias, pelo menos, são positivas. Em 2004, venceu o Fluminense, em casa, e depois comandou o time por mais 25 jogos, até as primeiras rodadas do Campeonato Paulista. Enquanto isso, neste Brasileiro, em substituição a Vadão, dirigiu o time apenas três jogos, ganhando no seu primeiro compromisso diante do Santos, por 1 a 0, na Vila Belmiro. Coincidentemente, esta foi a última vitória do time fora de casa, ocorrida no dia 27 de julho, portanto, há quatro meses. Os jogadores participaram de um recreativo pela manhã, no Majestoso, e após o almoço seguiram para São Paulo. A provável formação é esta: Lauro; Luciano Baiano (Rissut), Galeano, Preto e Bruno; Ângelo, Éverton, André Silva, Élson e Piá (Rafael Ueta); Izaías.