Ponte escala reforços e aguarda atacantes A Ponte Preta ganhou a semana toda para treinar, uma vez que só volta a atuar pelo Campeonato Paulista no sábado, contra o Juventus, na Rua Javari. O técnico Estevam Soares, porém, já sabe que poderá contar com dois reforços importantes: o lateral-direito Márcio Goiano e o atacante Weldon, agora regularmente inscritos. A vinda dos atacantes Anselmo e Adriano, porém, está cada vez mais distante. "Vamos ficar fortalecidos pelo lado direito", comemora Estevam, explicando que isso dará tranqüilidade para montar "um time mais compacto e mais equilibrado". Ele ressalta que continua com dificuldades no ataque e ainda espera que a diretoria contrate, pelo menos, dois reforços até o final da semana. Só que os nomes comentados estão cada vez mais distantes. Adriano, do Avaí, não está sendo liberado pelo clube catarinense, enquanto Anselmo depende de um acordo, cada vez mais difícil, entre as direções de Ponte Preta e Palmeiras. Sem muitas opções, a diretoria praticamente definiu o acerto com Tiago Martins, um atacante desconhecido e que se destacou no Araçatuba. O negócio pode ser confirmado nesta quarta-feira. O zagueiro Alexandre continua entregue ao departamento médico, com um problema muscular, mas pode ser liberado para o coletivo de quinta-feira. Neste caso, ganharia condições de voltar ao time no sábado. A Ponte empatou seus dois primeiros jogos no Paulistão: 0 a 0 com o São Paulo, no Morumbi, e 3 a 3 com a Portuguesa Santista, em Campinas.