Ponte escalada com duas mudanças "Escalar o time é fácil, o difícil é ganhar jogo". Assim, em tom de brincadeira, o técnico Oswaldo Alvarez confirmou o time da Ponte Preta para enfrentar o Paraná, sábado à tarde, em Curitiba (PR), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro Aranha e o zagueiro Galeano serão as duas novidades. Aranha vai entrar no lugar de Lauro, expulso na derrota de 2 a 1 para o Fortaleza. Galeano, após cumprir suspensão automática por cartões amarelos, retorna à condição de titular no lugar de Luís Carlos. O time vai manter o esquema 4-5-1 e com o atacante Roger, quase negociado com o são Paulo, confirmado no ataque. Ele é o artilheiro isolado do campeonato, com quatro gols. Com sete pontos, em sétimo lugar, a Ponte Preta espera ter a mesma sorte na capital paranaense, onde estreou vencendo o Atlético-PR, por 1 a 0, com gol marcado por Kahê. Os jogadores participarão de um recreativo pela manhã no Majestoso e depois viajarão para Curitiba.