Ponte espera a chegada de 2 reforços Mesmo com o bom rendimento nas duas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, a diretoria da Ponte Preta espera apresentar, nesta terça-feira, mais dois reforços para a temporada: o zagueiro Thiago Matias e o meia Rodriguinho. Thiago Matias, de 22 anos, estava no Paulista de Jundiaí, clube onde realizou um bom campeonato estadual. O único empecilho na confirmação da negociação é o Palmeiras, detentor de seus direitos federativos. Afinal, o Palmeiras ainda precisa autorizar a troca de clubes do seu jogador. "Acredito que não vai haver dificuldades na minha transferência. Estou com vontade de começar logo a treinar", afirmou Thiago Matias. Outra novidade na Ponte deve ser o meia Rodriguinho, do Atlético-PR. Segundo o procurador do jogador, Luís Gustavo, as conversas entre as partes já foram finalizadas, só faltando a liberação do time de Curitiba. Além destes reforços, outros nomes ainda interessam ao clube de Campinas. O atacante Lê, ex-Flamengo e que estava no Vitória Guimarães, de Portugal, é um deles. E o atacante Ricardinho, do Marília, é outro que pode chegar. Até agora, três jogadores foram contratados pela Ponte para o Brasileiro: os atacantes Izaías e Gabriel, além do volante André Silva. Enquanto os reforços não chegam, o técnico Vadão parece satisfeito com o desempenho do time no Brasileiro. Segundo ele, a Ponte merecia até melhor resultado do que o empate com o Atlético-MG, no sábado. Para a próxima partida, sábado, contra o Paysandu, Vadão poderá contar com o retorno do goleiro Lauro, que estava contundido. Já o meia Harison, com problemas musculares na coxa, dificilmente terá condições.