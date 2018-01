Ponte espera apresentar Frontini A diretoria da Ponte Preta espera apresentar nesta segunda-feira seu novo reforço para o Campeonato Brasileiro: o atacante Frontini. As negociações com o Marília estão praticamente definidas e só falta a liberação do artilheiro, que ficou no banco de reservas no jogo em que o Marília venceu o Guarani, por 2 a 0, no sábado, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O presidente do Marília, Luiz Duarte, resolveu ceder à pressão do jogador, que insistia em disputar o Brasileirão. No início da competição não houve acordo para sua transferência ao Santos, mas agora surgiu a Ponte Preta, que negociou recentemente Roger, artilheiro do Brasileiro com cinco gols, com o São Paulo. Por outro lado, a direção da Ponte espera segurar o meia Harison, que interessaria ao União Leiria, de Portugal, e também ao Málaga, da Espanha. Caso um destes clubes confirme a proposta de US$ 1,5 milhão, então o negócio será fechado. Ninguém rejeita dinheiro no futebol brasileiro, muito menos no Majestoso. Com 11 pontos, em sexto lugar, ao time terá toda a semana para se preparar visando o jogo contra o Cruzeiro, sábado à tarde, no Mineirão. Os jogadores folgaram no final de semana e retornam aos treinos nesta segunda-feira cedo.