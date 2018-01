Ponte espera apresentar Kahê A diretoria da Ponte Preta espera apresentar nesta terça-feira, o atacante Kahê como seu novo reforço para a temporada 2005. A contratação serviria para atenuar a pressão da torcida após as duas derrotas iniciais no Campeonato Paulista. Após perder para o São Caetano por 1 a 0, e Santos por 2 a 1, a Ponte tentará se reabilitar diante do Ituano, quarta-feira, no Majestoso, em Campinas. Kahê está em disponibilidade no Palmeiras. Kahê esteve nos planos do Guarani até que a Ponte entrou na briga. O acordo está praticamente fechado com o procurador do atleta, Vágner Ribeiro, que detém 50% do atestado liberatório. A outra metade pertence ao Palmeiras. "Só estou aguardando meu procurador para me apresentar na Ponte. Não vejo a hora de jogar", comentou o atacante. A Ponte pode correr atrás de outros reforços, como um zagueiro, um meia e um atacante de velocidade. Segundo o técnico Nenê Santana, o "planejamento do clube não é apenas para o Campeonato Paulista, mas para toda a temporada". O lateral-direito Alex, do Atlético Mineiro, está na lista de prioridades. Mas a preocupação do técnico, neste momento, é a recuperação do time dentro do Paulistão. Os dois tropeços iniciais foram inesperados e considerados injustos. "Perdemos em condições anormais. Para o São Caetano sofremos o gol aos 45 minutos do segundo tempo. Para o Santos, o juiz nos atrapalhou bastante", lamentou o técnico. Ele pretende definir o time após o coletivo desta terça-feira à tarde. Em princípio, com a mesma base que perdeu para o Santos.