Ponte espera apresentar novo lateral-direito nesta sexta A Ponte Preta deve apresentar nesta sexta-feira seu primeiro reforço para o Campeonato Brasileiro da Série B. O lateral-direito Júlio César, um dos destaques do Bragantino no Paulistão, realizou exames em Campinas nesta quinta-feira e vai reforçar o grupo de jogadores comandado pelo técnico Nelsinho Baptista. Outros nomes são estudados pelos diretores. O meia Alê, do Guaratinguetá, está acertado. A bola da vez é o atacante Alex Afonso, que pertence ao Palmeiras e também jogou no Bragantino no Estadual. Ele chegaria para substituir o artilheiro Finazzi, que deve fechar sua transferência para o Corinthians também nesta sexta-feira. O diretor de Futebol Sebastião Arcanjo descartou a contratação do atacante Marcelo, ex-Fluminense e atualmente no Madureira. ?Tínhamos o interesse, mas os valores pedidos nos assustaram e o negócio foi encerrado?, comentou o dirigente, que está no Rio de Janeiro para o lançamento oficial da Série B e para tentativa de buscar mais reforços.