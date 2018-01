Ponte espera definir contratação do corintiano Gabriel Vasconcelos

A Ponte Preta está muito próxima de acertar o empréstimo do atacante Gabriel Vasconcelos, que pertencente ao Corinthians e disputou a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Oeste. O jogador volta para São Paulo nesta terça-feira e treinará no CT Joaquim Grava até os detalhes da transação serem definidos. A expectativa é assinar até o fim desta semana.

+ Eduardo Baptista se diz adaptado à nova realidade da Ponte Preta

O namoro já vinha de longe. Mas no final de dezembro, o negócio até chegou a ser descartado. As negociações foram retomadas até um acordo ser definido. Mesmo porque o time da capital já tinha definido o empréstimo do volante Marciel à Ponte.

Gabriel Vasconcelos tem 21 anos, é natural de Porto Velho e começou nas categorias de base do Fluminense, sendo contratado para o sub-20 do Corinthians. Lá, conquistou uma Copa São Paulo de Futebol Júnior e um Campeonato Brasileiro Sub-20. Além disso, o atacante ganhou o Campeonato Sul-Americano Sub-20 pela seleção brasileira.

Em 2016, ele foi emprestado ao América-RJ e ao Joinville. Na última temporada, Gabriel Vasconcelos atuou pelo Oeste durante a Série B do Campeonato Brasileiro, tendo realizado 30 partidas e marcado três gols.

Na última temporada, a Ponte Preta contou com o empréstimo de alguns atletas do Corinthians, entre eles o atacante Lucca e o zagueiro Yago, que foram titulares na disputa do Campeonato Brasileiro. Ambos foram devolvidos. Além disso, Claudinho e Artur também estiveram no elenco do clube campineiro. Eles vieram através do negócio envolvendo o atacante Clayson.

A Ponte Preta estreará no Campeonato Paulista no dia 17 de janeiro, quarta-feira, às 21h45, justamente contra o Corinthians, no estádio do Pacaembu. No último domingo, cinco dias após a reapresentação, o elenco de Eduardo Baptista venceu o jogo-treino com o Atibaia por 3 a 1 no CT do Jardim Eulina, em que o treinador aproveitou para fazer alguns testes no time titular.