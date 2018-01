Ponte espera dinheiro de Washington Somente após a entrada no caixa do clube dos US$ 5 milhões referentes à venda do artilheiro Washington para o Fernerbahce, da Turquia, é que a diretoria da Ponte Preta pretende anunciar seus primeiros reforços para o Campeonato Brasileiro da Série A. Embora não admita ainda a venda do atacante, a diretoria ressalta que o "valor limpo" não deve passar os US$ 4 milhões. Washington está seguindo para Istambul ainda neste sábado, onde realiza exames médicos e assina contrato. Entre os novos reforços, estão os laterais Daniel, ex-Palmeiras, e Luciano Baiano, ex-Guarani. Além do meia Hernani, ex-Portuguesa de Desportos. Outro que está na lista de possíveis reforços é o zagueiro Marinho, ex-Grêmio e que teve uma rápida passagem pelo futebol turco. Ele trabalhou com o técnico Oswaldo Alvarez, o Vadão, no Guarani na temporada de 1999. A diretoria desmentiu que o Cruzeiro tivesse formulado uma proposta pelo empréstimo do volante Mineiro. Se a venda de Washington for confirmada, provavelmente o clube não precisará se dispor do volante.