Ponte espera fechar elenco esta semana A diretoria da Ponte Preta espera definir mais dois ou três reforços esta semana para fechar o elenco que disputará o Campeonato Brasileiro da Série A1 com o objetivo de evitar o rebaixamento. Organizado a partir dos poucos recursos que dispõe, diretoria e comissão técnica esperam superar as dificuldades na temporada. "O mais importante manter firme o planejamento. Mesmo com um grupo simples, mas determinado, podemos chegar no nosso objetivo", diz o técnico Estevam Soares. Tanto que sua preocupação em fechar o grupo é para que o trabalho físico possa ser fortalecido e seja homogêneo. "É ruim quando jogadores chegam no meio do campeonato, porque nunca ficam no mesmo ritmo dos demais e atrapalha durante os jogos." Por enquanto, Estevam recebeu cinco reforços: o zagueiro Gustavo (Goiás); o lateral Alexandre e o meia Vânder (Santo André); o meia Terrão (Juventus) e o veterano atacante Macedo (Joinville) de 34 anos.