Ponte espera Frontini na segunda-feira Não há confirmação oficial, mas a Ponte Preta espera apresentar na segunda-feira o atacante Frontini, do Marília, como seu novo reforço para o Campeonato Brasileiro. Por outro lado, no mês de julho, quando o mercardo europeu estiver aberto, o clube pode perder o meia Harison, que interessa ao União Leria, de Portugal, e ao Málaga, da Espanha. A contratação de Frontini já estaria definida entre as duas diretorias, mas o jogador de 23 anos deve ser utilizado pelo Marília diante do Guarani, neste sábado, pela Série B do Brasileiro. Inicialmente, ele não está escaldo como titular, mas deve ficar na reserva. Frontini deve ficar na Ponte até o final do ano. No Campeonato Paulista, ele marcou 10 gols pelo Marília. E no ano passado, pelo União Barbarense, foi artilheiro da Série C do Brasileiro, com 10 gols. Desde o início da semana treinando num CT em Itu, o elenco da Ponte volta para Campinas nesta sexta-feira e ganha folga até segunda, quando recomeçam os treinos para o jogo contra o Cruzeiro, dia 11 de junho, no Mineirão, pelo Brasileiro. Com 11 pontos, a equipe de Campinas ocupa a sexta posição no campeonato.