Ponte espera julgamentos para escalar O técnico Nenê Santana vai depender dos advogados para definir o time da Ponte Preta para a partida de sexta-feira à noite, contra o Figueirense, em Florianópolis, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, Nenê pode perder os zagueiros Luís Carlos e Gustavo que serão julgados pela expulsões nas partidas contra Palmeiras e Coritiba, respectivamente. Cada um pode pegar de dois a seis jogos de suspensão. Na sexta-feira, quem vai a julgamento é o volante Marcus Vinícius, pelo cartão vermelho recebido contra o Paraná. Como já é reincidente, o jogador deverá ser punido com três jogos, mas poderá jogar diante do Figueirense, já que o julgamento deve ser realizado apenas momentos antes da partida. Este jogo marca o encontro de dois ex-líderes do Brasileirão. A Ponte está atualmente em sexto, com 49 pontos, enquanto o Figueirense é o 12º, com 44 pontos. A partida Figueirense x Ponte Preta será na sexta-feira, às 20h30, no estádio Orlando Scarpelli, a pedido da Polícia Militar, já que no sábado o Avaí enfrenta o Vila Nova, no estádio da Ressacada, pela última rodada da primeira fase da Série B.