Ponte espera negociação de Gabriel A situação do zagueiro Gabriel segue indefinida na Ponte Preta. O jogador, que tem o passe vinculado ao empresário uruguaio Juan Figer, não vem treinando entre os titulares a pedido da diretoria do clube e o anúncio da sua transferência para o Palmeiras pode acontecer nos próximos dias. Se Gabriel acertar sua situação, outra novela poderá ser desfeita. O volante Flávio, que tem contrato com o Palmeiras até 2006, seria envolvido na negociação e reforçaria a Ponte no Brasileirão. O técnico Estevam Soares aguarda a definição com expectativa. O time está na reta final de preparação. Na quarta-feira, por exemplo, venceu jogo-treino contra o Guaçuano, da Série B2 do Paulista. A vitória por 3 a 2 foi de virada e aconteceu em Jarinu, onde a Ponte treina para o Campeonato Brasileiro. Os gols da Ponte foram marcados por Vander, Waguinho e Gabriel. Preto fez os dois do time de Mogi Guaçu. A delegação do clube de Campinas ficará na estância Santa Filomena, em Jarinu, até sábado, quando fará mais um jogo-treino, desta vez diante da Portuguesa, que se prepara para disputar a Série B do Brasileiro.