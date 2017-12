Ponte espera para anunciar Marco Aurélio A direção da Ponte Preta ainda não se pronunciou oficialmente, mas deve confirmar nesta terça-feira o nome do novo treinador para o Campeonato Brasileiro. Os contatos com Marco Aurélio Moreira estão praticamente finalizados e ele deve iniciar seu trabalho na quarta-feira com a missão de defender a boa posição do time na competição. O vice-presidente Marco Antônio Eberlin esteve reunido por mais de uma hora com Estevam Soares, liberando para que ele acertasse com o Palmeiras. Caso não dê certo com Marco Aurélio, existem outros dois nomes em evidência: Vágner Benazzi, do Criciúma, e Luiz Carlos Ferreira, do Sport. Por outro lado, o departamento jurídico confirmou que fará uma consulta ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) no Rio de Janeiro sobre as punições impostas aos jogadores. No domingo, por cautela, a Ponte não usou o volante Marcus Vinícius, apenado com um jogo por causa de sua expulsão diante do Palmeiras. Julgado na quarta-feira e com apenas um jogo de suspensão, ele teoricamente já teria cumprido a pena. Segundo o advogado Gustavo Martins, "as dúvidas serão sanadas", embora ele próprio tenha considerado como "medida cautelosa" adotada pelos dirigentes que sofreram pressão em Curitiba. Para o jogo diante do Juventude, sábado, no Majestoso, tanto Marcus Vinícius como o lateral-esquerdo Bill terão condições de jogo.