Ponte espera por lateral-direito Depois de contratar Ronildo para a lateral-esquerda a pedido do técnico Abel Braga, a diretoria da Ponte Preta espera agora o treinador indicar um jogador para a direita. O primeiro nome foi Cicinho, mas o jogador acabou renovando seu contrato como Atlético-MG. Com isso, os nomes de Bruno Carvalho, Filipe Alvim e Luizinho Netto ganham força no Majestoso. O vice-presidente de futebol, Marco Antonio Eberlim, esteve conversando com o técnico e prefere aguardar alguns dias antes de apresentar qualquer reforço para a posição. "O Daniel (ex-Corinthians e Palmeiras) está muito motivado e, talvez, não precisemos de mais ninguém pelo setor", explicou o dirigente. O meia Dionísio não deverá fazer parte do grupo que disputa o Campeonato Paulista. O jogador deixou a concentração em Águas de Lindóia e espera ser negociado com algum outro clube.