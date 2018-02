Ponte espera recuperação de Harison O técnico Vadão já avisou que neste momento difícil da Ponte Preta no Campeonato Paulista não pode abrir mão do meia Harison. Por isso, aguarda com ansiedade o teste que ele fará, nesta quarta-feira à tarde, para saber se terá condições de enfrentar a Portuguesa Santista, sábado à tarde, em Campinas. Harison, artilheiro da Ponte com seis gols, está afastado do time há três jogos devido uma lesão muscular na coxa direita. Ele tentou retornar na semana passada, mas sofreu uma contratura muscular próxima da primeira lesão. Agora, aparentemente recuperado, ele já treina na parte física e espera ser aprovado no coletivo desta quarta-feira. Vadão, porém, não quer forçar a barra e correr o risco de não contar com o jogador no resto do campeonato. "Vamos fazer uma avaliação cautelosa. Ele voltará apenas se tiver com 100% de suas condições", explicou o técnico.