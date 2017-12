Ponte espera recuperação de Weldon Embora ainda sinta dores no joelho esquerdo, o atacante Weldon está praticamente confirmado para o jogo da Ponte Preta contra o União Barbarense, domingo, em Campinas, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Segundo o jogador, "a vontade de jogar é maior do que a dor". No confronto contra o Juventus, sábado passado, quando o árbitro Luiz Flávio de Oliveira acabou paralisando o jogo devido às fortes chuvas, Weldon já havia atuado no sacrifício. "Senti uma fisgada no começo, mas esquentei e a dor sumiu", revelou. Na outra vaga do ataque, o meia Rafael Ueta deve continuar improvisado, embora o recém-contratado Anselmo, que pertence ao Palmeiras, deva ser regularizado ainda nesta sexta-feira. "Estou com cerca de 80% da minha preparação física, mas ainda preciso de treinos com bola", avisou o atacante, em sua apresentação na manhã desta quinta-feira. O técnico Estevam Soares definirá o time que começa o jogo contra o Barbarense no coletivo desta sexta-feira. O zagueiro Alexandre, mesmo com seis quilos a menos, ainda continua de fora. Seu reserva imediato é Luís Carlos, que está fortemente gripado e deve ser substituído por Rafael Santos. Na lateral-direita, Márcio Goiano, fora de forma, deve perder vaga para o meia André Cunha, que atuaria improvisado.