Ponte espera semana boa até o dérbi A derrota para o São Caetano manteve a Ponte Preta em situação delicada no Brasileiro. Em 19º lugar, com 39 pontos ganhos, o time do técnico Abel Braga se prepara para uma semana de definições no campeonato nacional. Nesta quarta-feira, a Ponte recebe o Atlético-PR no estádio Moisés Lucarelli e uma vitória, além de ir deixando para trás o perigo do rebaixamento à Série B, ainda dá novo ânimo para a disputa do dérbi no próximo sábado, contra o Guarani, no estádio Brinco de Ouro. "Vencer o Atlético-PR será de fundamental importância para nossas pretensões. Depois de tantas dificuldades, está na hora de começarmos uma boa seqüência de vitórias e, neste momento, seria ainda melhor", explicou o meia Adrianinho. O time, porém, não vence há quatro jogos - três empates e uma derrota. Para o jogo contra os paranaenses, entretanto, Abel Braga mais uma vez terá que fazer mudanças. Sem poder contar com o volante e capitão Roberto, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o treinador deverá optar pela entrada de Ângelo, porque o experiente Romeu continua vetado pelo departamento médico. Por outro lado, Marquinhos, que cumpriu suspensão, volta em lugar de Carlos Alexandre na lateral-direita.