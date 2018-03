Ponte espera ter iniciado nova fase O bom resultado obtido contra o Vitória (4 a 1) no último domingo mudou o ambiente na Ponte Preta. Antes ressabiados com o futuro do time no Campeonato Brasileiro, jogadores e comissão técnica já começam a sonhar com dias melhores no Majestoso. E também estão confiantes para o jogo contra o Fluminense, quinta-feira, em Campinas. Depois de receberem dois meses de salários atrasados, o time entrou em campo e mostrou muita determinação e raça, embora sem muita técnica. Mesmo assim, conseguiu uma goleada e manteve o tabu de jamais ter perdido para os baianos (sete vitórias e três em pates). A prova de que o time, com a vitória, vai engrenar e deixar de vez as últimas posições na tabela do Brasileirão já pode acontecer nas próximas rodadas. Depois de vencer em Salvador, a Ponte terá duas partidas em casa. Na próxima quinta-feira enfrenta o Fluminense e, no domingo, recebe o Bahia. "A vitória já nos tirou da zona de rebaixamento. Agora, com estes jogos em casa, temos que vencer a todo custo para nos distanciar cada vez mais das últimas posições", explicou técnico Abel Braga, que voltou a falar sobre o "pulo do gato" em Salvador. Ele pegou na internet uma declaração do atacante Nádson de que o goleiro Alexandre Negri não teria sido a melhor opção para a seleção brasileira sub-23. "Tirei cópias e dei para todos os jogadores". Os dois se apresentaram ao técnico Ricardo Gomes. Além deste desfalque, a Ponte não terá o atacante Roger convocado para a seleção sub-18. Para enfrentar os cariocas o treinador terá a volta do volante Roberto, que não enfrentou o Vitória devido ao terceiro cartão amarelo.