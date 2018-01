Ponte está confiante, diz Nelsinho A Ponte Preta está preparada para as semifinais do Campeonato Paulista da Série A-1. Quem garante é o técnico Nelsinho Baptista, que confia muito em seus jogadores. Para ele, os atletas estão prontos para enfrentar qualquer adversário na reta final do Paulistão. "Eles estão preparados técnica, física e psicologicamente", afirmou o técnico, que promete reforçar os cuidados com o excesso de confiança que, segundo ele, "não pode ser confundido com personalidade para superar os desafios". Mas o próprio Nelsinho está convicto de que o seu trabalho, executado em cima do planejamento inicial, pode dar o inédito título paulista para a Ponte Preta, como já aconteceu em 1990 quando conquistou o primeiro título brasileiro pelo Corinthians. Ele também elogia o time do Botafogo, seu próximo adversário, no Paulistão. "Ninguém chega às semifinais por acaso. O Botafogo é um time muito bom, dirigido por um técnico (Lori Sandri) competente", analisou. Só que para o primeiro jogo, domingo, em Ribeirão Preto, o técnico terá vários problemas. O ala Elivélton e o zagueiro Alex Oliveira receberam o segundo cartão amarelo e terão que cumprir suspensão automática. Outros dois desfalques certos são o goleiro Alexandre e o meia Piá, expulsos na vitória sobre o Rio Branco, por 2 a 1. Por outro lado, o lateral Carlos Alexandre e o zagueiro Ronaldão estarão de volta após cumprirem suspensão. A escalação do time será definida a partir dos treinos de amanhã cedo, quando haverá a apresentação dos jogadores dispensados desde o último sábado à noite.