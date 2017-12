Ponte está definida com quatro mudanças O técnico interino Ronaldão de Jesus já definiu as mudanças que vai fazer no time da Ponte Preta para o jogo contra o Juventude, sábado, às 16 horas, no Estádio Moisés Lucarelli. Serão quatro alterações. Ronaldão segue no comando do time até que seja contratado um novo treinador para o lugar de Estevam Soares que se transferiu para o Palmeiras. Rafael Santos vai formar a dupla de zaga ao lado de Gustavo. Ele substituirá Alexandre que tomou o terceiro cartão amarelo. A lateral-esquerda terá o retorno de Bill. Ele até poderia ser negociado com o Palmeiras, o que foi negado pela diretoria. O volante Marcus Vinícius cumpriu suspensão e volta ao meio-campo. O volante Flávio será mantido no meio-campo na vaga de Ângelo, que depois de cumprir suspensão, fica no banco de reservas. A novidade no ataque será a entrada do experiente Macedo, ex-São Paulo, no lugar de Anselmo, que sente fortes dores na parte de trás do joelho direito. Estas mudanças foram testadas no coletivo desta quinta-feira, que serviu para definir o time. Na sexta-feira cedo haverá apenas um recreativo e depois os jogadores iniciam o período de concentração.