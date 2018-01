Ponte está definida para jogo de sábado Pior time do segundo turno do Campeonato Brasileiro, com apenas dois pontos conquistados em sete jogos, e sem vencer há nove partidas, a Ponte Preta já está praticamente definida para enfrentar o Paraná Clube no próximo sábado, às 16 horas, no estádio da Vila Belmiro. O jogo acontece em Santos em virtude do clube de Campinas ter perdido o mando de uma partida na competição. Para este jogo, o técnico Abel Braga não poderá contar com dois de seus jogadores considerados titulares. O volante Romeu, expulso infantilmente contra o Atlético-MG, e o meia Ronildo, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Para seus lugares, ele confirmou a entrada de Ângelo e Adrianinho. No ataque, Fabrício Carvalho, artilheiro do time no Brasileirão, com oito gols, volta em lugar do argentino Daryo Gigena. Bronca - Abel Braga não gostou da atitude do atacante Roger no jogo-treino contra o Al-Khor, do Catar. Depois de marcar um gol, o atacante mostrou displicência. Em um lance, driblou dois zagueiros e resolveu tocar por cobertura, mas perdeu o gol. Irritado com o jogador, de apenas de 18 anos, o treinador o sacou do time e ameaçou mandá-lo de volta para os juniores.