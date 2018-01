Ponte está perto do acerto com Viola A Ponte Preta pode apresentar nesta quinta-feira um reforço bem conhecido do torcedor. O clube de Campinas negocia com o atacante Viola, que deve fechar um contrato de apenas três meses, apenas para o Campeonato Paulista - receberia R$ 80 mil mensais, pagos por um patrocinador. Aos 35 anos, Viola está em São Paulo. Depois de ficar dois anos e meio na Turquia, ele retornou ano passado ao Brasil. Com propostas de clubes como Fortaleza, Riograndense-GO e Santo André, deve mesmo ficar na Ponte. Mas tenta fazer mistério sobre seu futuro. "Até amanhã, tudo pode acontecer", despistou na noite desta quarta. Junto com Viola, a Ponte deve contratar o atacante Weldon, que já jogou no Santos e estava no Sport. "Depois de assinar contrato vou para o campo treinar", prometeu o jogador de 23 anos, confirmando que estará em Campinas nesta quinta-feira.