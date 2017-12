Ponte está pronta, mas não confirmada O técnico Estevam Soares não quis anunciar nada oficialmente, mas já tem praticamente definido o time titular da Ponte Preta para a partida contra o Flamengo-RJ, no próximo domingo, em Campinas, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. A principal mudança do esquema tático de 3-5-2 para 4-4-2, com apenas um meia armador. O meia Élson, voltando de suspensão, será o único responsável pela criação das jogadas ofensivas. Por outro lado, os volantes Éverton e Ângelo foram liberados pelo departamento médico, mas apenas o primeiro está escalado. Baixa mesmo só o atacante Izaías, que está suspenso com três cartões amarelos. A preocupação é com o zagueiro Rafael Santos e o atacante Tico, que não participaram do treino desta sexta-feira, em Jarinu (SP), onde o elenco ficou concentrado nos últimos quatro dias. Rafael Santos precisou aplicar gelo no joelho esquerdo operado e Tico sente dores musculares, mas tem sua presença confirmada no jogo. A Ponte Preta é a 13.ª colocada no Brasileirão, com 47 pontos ganhos, e com uma vitória ficará praticamente fora da briga contra o rebaixamento quatro rodadas antes do término da temporada.