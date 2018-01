Ponte está pronta para a estréia O técnico da Ponte Preta, Abel Braga, já definiu o time que entra em campo neste domingo, às 17 horas, no Estádio Novelli Júnior, em Itu, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Ainda sem poder contar com o lateral-direito Luciano Baiano, o volante Fabinho e o atacante Sérgio Alves, todos fora de forma, o técnico vai usar Daniel, Izaías e Hernani, respectivamente, nas posições. Dos três, o maior problema é quanto a Sérgio Alves, que está três quilos acima do peso. Já Luciano e Fabinho devem ficar à disposição para a partida seguinte. A diretoria anunciou nesta sexta-feira, a negociação do lateral-esquerdo reserva, Clodoaldo, com o São José. Com isso, a Ponte ficou com 28 jogadores inscritos no Paulistão. Na véspera de estrear no Paulistão, a comissão técnica diminuiu o ritmo dos treinos. A manhã foi livre e à tarde um rápido tático no centro de treinamento do Jardim Eulina. Uma grande caravana está sendo formado para acompanhar a estréia do time em Itu. O jogo está confirmado para o estádio Novelli Júnior, apesar da briga entre o clube e o prefeito Lázaro Piunti (sem partido) em torno da arrecadação de painéis de publicidade.