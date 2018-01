Ponte está pronta para a estréia A Ponte Preta já está confirmada para a partida de estréia no Campeonato Brasileiro, neste domingo, às 18h10, contra o Atlético-PR na Arena da Baixada em Curitiba. Sem poder contar com o atacante Roger, machucado, o técnico Oswaldo Alvarez, o Vadão, confirmou a entrada de Kahê. Independente da mudança, será mantido o esquema 4-5-1. Esta maneira de atuar foi utilizada nas duas últimas partidas do Campeonato Paulista: na vitória sobre o São Paulo (2 a 1) e na derrota para o Santo André (1 a 0), respectivamente. "Foi um esquema no qual os jogadores se adaptaram bem. Contra o São Paulo o comportamento do time foi exemplar e contra o Santo André, apesar da derrota, nosso desempenho não foi ruim. Por isso o esquema será mantido", justificou o treinador. Ele deixou uma pequena dúvida no meio campo entre os volantes Carlinhos e Luciano Santos. A única novidade será mesmo o atacante Kahê. Contratado por empréstimo junto ao Palmeiras no início do Paulistão, o atacante chegou ao Moisés Lucarelli com status de estrela. Mas seu desempenho não foi dos melhores, pois ele marcou apenas um gol e terminou a competição no banco de reservas. "Espero agarrar esta chance novamente. Estou tendo uma nova oportunidade e não posso deixar escapar", disse o esperançoso atacante. Na próxima semana, a diretoria deverá apresentar alguns reforços: o atacante Lê, ex-Flamengo e que estava no Vitória Guimarães-POR, o meia Rodriguinho, do Atlético-PR, além do zagueiro Thiago Mathias, do Paulista de Jundiaí.