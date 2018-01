Ponte estréia contra o atual campeão A Ponte Preta estréia no Campeonato Paulista diante do Ituano neste domingo, às 17h00, no Estádio Novelli Júnior, em Itu. A partida será a primeira oficial da equipe sob o comando do técnico Abel Braga e logo o primeiro desafio é o atual campeão paulista. O treinador pontepretano já definiu o time titular. Dos cinco reforços, apenas Luizinho Vieira vai estrear. Os laterais Luciano Baiano e Ronildo, o volante Fabinho e o atacante Sérgio Alves, ficam como opções para Abel Braga, que promete um time ofensivo. "Com bola, vamos ser ofensivos, mas sem a bola, todos têm que ter consciência da marcação", disse Abel. O Ituano, do experiente técnico João Francisco, tem dois problemas. O principal reforço, o meia Jackson, pode acabar não atuando no Paulista. Ele foi suspenso pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) em 120 dias, por uma confusão quando ainda era jogador do Gama-DF. Os advogados do clube estão tentando solucionar o problema a tempo. Caio fica com a vaga na estréia. Além dele, o zagueiro Fabão ainda não acertou sua documentação e também pode não atuar. Bandoch deve ser o titular.