Ponte estréia dois reforços em SC Depois de um começo muito bom, com um empate (Inter-RS) e uma vitória (Juventude-RS), a Ponte Preta entrou em um inferno astral com a perda do ponto diante do Inter-RS devido à escalação irregular do volante Roberto e já está a três jogos sem vencer pelo Campeonato Brasileiro. Para acabar com esta má fase, o técnico Abel Braga terá as estréias do volante Romeu e do zagueiro Gerson para no jogo deste domingo contra o Figueirense, às 16 horas, no estádio Orlando Scarpelli em Florianópolis. Os dois só conseguirão jogar neste domingo graças a uma liminar da CBF que autorizou a escalação de todos os jogadores que tiveram suas documentações protocoladas antes do feriado da Semana Santa. "Aos poucos o time da Ponte Preta vai aumentando a qualidade e também a sua experiência dentro de campo. As entradas de Gerson e Romeu vão melhorar consideravelmente o time e espero uma vitória diante do Figueirense, mesmo jogando fora de casa", disse Abel, feliz por contar com os reforços. Além deles, Abel confirmou as entradas de Ângelo e Ronildo nos lugares de Roberto e Alan, suspensos por terem recebido o terceiro cartão amarelo.