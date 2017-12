Ponte estréia técnico contra Coritiba Com a promessa de brigar pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro, o técnico Zetti faz sua estréia no comando da Ponte Preta neste domingo, às 18h10, no Majestoso, em Campinas, diante do Coritiba, completando a 18.ª rodada. O objetivo inicial é defender a vice-liderança, com 33 pontos, e a invencibilidade em casa, onde somou seis vitórias e dois empates. O time paranaense tem 22 pontos, numa posição intermediária. "Não pretendo mudar nada no esquema tático, mas apenas ajustar o posicionamento em campo. Meu objetivo é somar, porque o planejamento de trabalho é excelente e tem funcionado", garante o novo técnico, que tem a missão de substituir Oswaldo Alvarez, o Vadão, que se transferiu para o Verdy Tokyo, do Japão. Na prática ele só teve um contato direto com o elenco. Na sexta-feira fez uma reunião de 40 minutos, quando expôs seus métodos de trabalho e sua disposição de impor ao grupo uma mentalidade vencedora. E depois comandou um rápido técnico tático, que serviu para confirmar o time, sem mistéiros. Em relação ao time que perdeu para o Flamengo, por 1 a 0, no Rio de Janeiro (RJ) só haverá uma mudança. O lateral direito Rissut, após cumprir suspensão automática, entra no lugar de Luciano Baiano. Na lateral-esquerda, Iran ganhou mesmo a posição de titular de Bruno, que vinha caindo de produção. Sexta-feira à tarde o volante Ângelo foi absolvido pelo STJD pela expulsão diante do Fluminense, sendo confirmado no time que manterá o esquema 4-5-1. Zetti esteve na Arena Petrobras, onde viu a derrota para o Flamengo, e chamou a atenção pelo recado repetido várias vezes: "O futebol é simples, sem invenção e sem frescura". Este seria um recado direto para alguns jogadores que exageraram nos toques de feito nos últimos jogos, contrariando o estilo do time, de raça e determinação.