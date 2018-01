Ponte faz 50º jogo do ano contra o Goiás Quando entrar no gramado do Majestoso, quarta-feira às 20h30, para enfrentar o Goiás pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta estará completando 50 jogos na atual temporada. Apesar do número, o time não tem muito o que comemorar, afinal, sob o comando do técnico Abel Braga, o time de Campinas conquistou apenas 39,3% dos pontos disputados. Em 49 partidas disputadas até o momento, a Ponte conquistou 14 vitórias, 18 empates e 17 derrotas. Seu ataque marcou 72 gols, mas sua defesa não esteve bem e sofreu outros 78. "A cada dia temos uma pedreira diferente. Nunca vi um clube com tantos problemas. Ao final do campeonato vou colocar no meu currículo que sou campeão brasileiro, pois todos aqui devem se considerar campeões pelas dificuldades que enfrentamos", desabafou Abel. A temporada toda a diretoria enfrentou sérios problemas financeiros, com a saída de 18 jogadores. E, se o aproveitamento na temporada não anda bem, em casa a coisa também não é das melhores. Nesta segunda-feira o time de Campinas completou cem dias sem jogos no estádio Moisés Lucarelli. A última vitória sob seus domínios aconteceu dia 13 de julho, quando venceu o Bahia por 1 a 0. Depois disso foram cinco empates e duas derrotas. Para enfrentar o Goiás o treinador deverá fazer algumas mudanças no time. Insatisfeito com o fraco desempenho na derrota de 3 a 0 para o Corinthians, o zagueiro Gabriel volta após cumprir suspensão automática. Além dele, os meias Luizinho Vieira e Adrianinho podem ganhar novas oportunidades.