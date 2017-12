Ponte faz acordo e libera Lucas A direção da Ponte Preta chegou a um acordo para a liberação do atacante Lucas, que deverá defender a Portuguesa na próxima temporada. Sem dinheiro para quitar os salários atrasados do atleta, o clube de Campinas aceitou liberá-lo em troca do dinheiro que lhe devia - os valores não foram revelados. Lucas, de 21 anos, participou apenas de alguns jogos no Campeonato Brasileiro. Segundo Fred Souza, diretor da Ability Sports, empresa que cuida da carreira do atacante, ainda não há uma decisão sobre qual será o seu destino em 2004. Mas o empresário admitiu que a probabilidade maior é de acertar com a Lusa. A diretoria da Ponte continua tentando quitar débitos com seus jogadores e funcionários. Por enquanto, não há nenhuma definição sobre os planos para a próxima temporada. "É impossível fazer isso sem ter um orçamento previsto", explicou o vice-presidente do clube, Marco Eberlin.