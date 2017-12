Ponte faz bateria de exames em São Paulo Visando ganhar mais qualidade e melhor aproveitamento no condicionamento físico, o elenco da Ponte Preta aproveitou a segunda-feira para realizar uma bateria de exames em São Paulo. O objetivo do fisicultor Cristiano Nunes é "tirar o máximo de cada jogador no resto da temporada". Na realidade, o condicionamento físico tem sido importante para o planejamento tático elaborado pelo técnico Estevam Soares. "Eu e o Cristiano trabalhamos em conjunto para buscar as condições ideais físicas e técnicas dos jogadores", justificou Soares. Estes exames deveriam ter sido feitos na semana passada, mas a suspensão da partida contra o Juventus na semana retrasada alterou os planos. O ambiente no clube está mais tranqüilo. A vitória contra o Juventus, na quarta-feira e o empate com a Portuguesa, no sábado à tarde, renderam ao time a terceira posição do Grupo 2, com 7 pontos, e a possibilidade de classificação para a segunda fase do estadual. A única ausência confirmada para o próximo compromisso da Ponte no Paulistão, contra o América, em casa fora de casa, é o meia Piá, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Neste sábado, dia 21 de fevereiro, a Ponte Preta enfrenta o time de São José do Rio Preto, no Estádio Benedito Teixeira, pela sétima rodada.