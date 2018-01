Ponte faz contas e quer mais 10 pontos Apesar da vitória da Ponte Preta no dérbi, 3 a 1 sobe o Guarani, a comissão técnica e a diretoria do clube continuam fazendo contas para se livrar do rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. O time vive uma situação parecida com a do Grêmio. Mas o ambiente mudou completamente no Majestoso após a vitória sobre o rival, o que pode ser o ingrediente necessário para conseguiu mais oito ou nove pontos para se manter na elite nacional. Esta pelo menos é a conta dos dirigentes. O otimista vice-presidente, Marco Antonio Eberlim, calculava inicialmente que a partir dos 48 pontos o time já estaria livre. Agora é mais cauteloso: "Com 51 ou 53 pontos, não há como cair". É com estes números que também trabalha o técnico Abel Braga. "Nós vamos jogar mais 10 jogos e precisamos, na média, somar um ponto por jogo". A Ponte está com 43 pontos e chegaria, no caso, aos 53 pontos. Tanto o técnico como a diretoria sempre lamentam a perda de quatro pontos nas duas rodadas iniciais pelo uso irregular do volante Roberto. Na ocasião o clube foi penalizado no empate de 1 a 1 com o Internacional e na vitória de 1 a 0 sobre o Juventude. Mas, recentemente, o clube conquistou três pontos no STJD do Rio referente aos problemas que afligem o Paysandu. Abel Braga, agora, aguarda pelos efeitos positivos da vitória no clássico campineiro. "Eu sempre falei que uma hora as coisas iriam virar. Acredito que daqui até o final, vamos manter a mesma balada", comentou. O elenco ganhou folga até terça-feira. O atacante Gigena, herói do dérbi ao marcar três gols, aproveitou a folga para viajar até a Argentina, prometendo retornar nesta terça-feira. O time terá a semana toda visando o jogo contra o Corinthians, domingo, no Pacaembu. O lateral-esquerdo Alan passou por uma cirurgia no osso maxilar ainda como resultado de uma cotovelada recebida no sábado. Segundo os médicos, seu estado é muito bom e não haverá seqüelas.