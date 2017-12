Ponte faz contas para terminar bem Apesar da campanha irregular da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro, diretoria e comissão técnica fazem planos para ainda brigar nas últimas rodadas por uma vaga na Copa Sul-Americana de 2006. Pelos cálculos, o time precisa atingir 58 pontos para disputar pela primeira vez na história uma competição internacional, não descartando, porém, os números contra o rebaixamento, que estará de vez afastado com 51 pontos. A situação do time campineiro poderia ser bem melhor, porque no primeiro turno liderou a competição por oito rodadas consecutivas. Mas depois ficou oito rodadas sem vencer, fruto da saída do técnico Oswaldo Alvarez, o Vadão, que foi para o futebol japonês, sendo substituído por Zetti, que perdeu quatro jogos seguidos. O rendimento da Ponte fora de casa também é muito fraco, a ponto de não vencer há mais de três meses. O último triunfo aconteceu diante do Santos, por 1 a 0, na Vila Belmiro, dia 27 de julho. Na ocasião, o time foi dirigido interinamente por Nenê Santana. Longe de sua torcida, a Ponte sofreu 11 derrotas, empatou três e venceu quatro adversários. A próxima chance de vencer será contra o Internacional, domingo, às 16 horas, no Estádio Beira Rio. É uma parada difícil porque o time gaúcho briga pelo título da temporada.